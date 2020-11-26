التموين: إنجاز الخدمة في مكتب السجل التجارى النموذجى بالسويس تستغرق 15 دقيقة

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إنّ مكتب السجل التجاري النموذجي بالسويس يعمل على تقليل مدة تقديم الخدمة للمتعاملين معه، ومدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه تتراوح بين 10 حتى 15 دقيقة، مضيفا أن جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهى من ربط كافة قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ فى عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.

وأضاف المصيلحي، خلال افتتاح مكتب السجل التجاري النموذجي بالسويس، اليوم الخميس، أن ما يحدث الآن يأتي في إطار اتجاه الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمى وتعزيز الشمول المالي، موضحا أنه تم البدء فى تنفيذ خطة تطوير منظومة مكاتب السجل كما يتم أيضا رفع مستوى التدريب لدى العاملين وتبسيط الإجراءات فى إطار خطة الوزارة لتطوير مكاتب السجل التجارى وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي.