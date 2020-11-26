لاحظت برميوتة سارما مؤسسة إحدي المدارس الخيرية في الهند، مع زوجها الأمريكى مازن مختار، أن الطلاب كثيرًا ما يعانون السعال والعطس في الصف، ولم يكن كورونا انتشر حينها بل كان حرق أولياء أمورهم للبلاستيك كمصدر للطاقة هو السبب فقفزت الفكرة برأس سارما، أن تجعل البلاستيك هو مصاريف الطلاب بدلًا من حرقه بالمنزل والإضرار بالصحة والبيئة، وكانت النتيجة تجاوب الجميع.

وقالت سارما لصحيفة الجارديان البريطانية، إن المدرسة تجمع 25 قطعة بلاستيك أسبوعيًا من كل طالب ليكون محصول كل شهر 10 آلاف قطعة.

وبدأت مدرسة لاكشار لسارما ومختار عام 2016 فى منطقة أسام بولاية جواهيتي عام 2016 بـ20 تلميذًا زاد عددهم لـ110 تلاميذ، و100 على قوائم الانتظار وتتراوح أعمار التلاميذ بين 4 لـ14.

وقال مختار، إنه بجانب العمل البيئى علي الحد من البلاستيك تعمل المدرسة على الحد من ظاهرة عمالة الطفل بسبب انتشار عمالتهم بالمحاجر المحيطة؛ لذلك لا تشغل المدرسة سوى 7 مدرسين بينما يتولى الطلاب الأكبر سنًا، مسؤولية تعليم الصغار لتزيد رواتبهم بتقدمهم في التعليم وزيادة عدد طلابهم لدرجة بلوغ رواتب البعض منهم 70 دولارًا شهريًا تكفيهم شراء هواتف ذكية لن يكفلها لهم العمل بالمحاجر في ظروف قاسية.

وأضاف مختار، إن المدرسة توفر للطلاب ورش تعليم النجارة وعمل الكهرباء وكيفية صنع ألواح الطاقة الشمسية.

وتقول أكانشا دوارا إحدي المدرسات في المدرسة إن النظام الذي تنتهجه المدرسة جعلها لا تشهد أي حالة تهرب خلال العامين الماضيين، بينما تقول سارما إن الطلاب أصبحوا يحبون أيام الدراسة أكثر من أيام العطلات.

وخلال جائحة كورونا استمرت المدرسة بالتدريس الطلاب في حصص بأماكن مفتوحة، بينما تحولت المدرسة لمركز إغاثة اجتماعية يديره الطلاب ويشرفون على توزيع المساعدات عبره لـ14 ألف شخص.

وتقول سامبا بورب إحدى أولياء الأمور، إنها جربت المدارس الخاصة لابنتيها ولم تلتزما ولكنهما إلتزمتا بتلك المدرسة، مضيفة أن طريقة عمل المدرسة جعلتها تفكر شكل مختلف حيال البيئة.

واتفق مختار وسارما، مع الإدارة التعليمية في جواهاتي لتعميم نفس نظام التعليم الخاص بهما في 5 مدارس أخري.

فيما يقول بيكيليان شكر فارذي مدير المنطقة التعليمية لإسام، حيث تقع المدرسة إن المدرسة هي سفير جيد للتعليم البيئي في البلاد، والذي أثبت نجاحه.