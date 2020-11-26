ألمانيا تتعهد بتقديم 56 مليون يورو لتمويل مشاريع فلسطينية

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، تلقيها تعهدات من الحكومة الألمانية بتقديم منحة مالية بقيمة 55.56 مليون يورو؛ لتمويل مشاريع في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، خلال العام المقبل.

وقال ستيفان سلامة، مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إن المنحة الألمانية الجديدة ستستخدم في تمويل مشاريع في قطاعات المياه والصرف الصحي، والبنى التحتية لهيئات الحكم المحلي، ودعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة، وقطاع الزراعة، وتشغيل الشباب، والتدريب المهني والتقني.

وأضاف سلامة، خلال مؤتمر صحفي في ختام جولة المشاورات السنوية بين الحكومتين الفلسطينية والألمانية، بشأن المساعدات الألمانية لفلسطين، أن جميع المشاريع التي ستمولها المنحة تقع ضمن أولويات الحكومة، وتغطي كافة المناطق في الضفة والقدس وقطاع غزة.

وأوضح أنه إضافة للدعم السنوي الذي تقدمه ألمانيا للحكومة الفلسطينية، فإنها ستساهم في موازنة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمبلغ 161 مليون يورو سنويًا رفعتها في العام 2020 إلى 170 مليون يورو.

بدوره، قال ممثل ألمانيا لدى فلسطين، السفير كريستيان كلاجس، إن دعم بلاده للحكومة الفلسطينية للعام 2021 سيركز على الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا وخلق فرص عمل مؤقتة والحفاظ على ديمومة الخدمات.

وتابع أن جزءً من المساعدات الجديدة سيذهب لتمويل إنشاء شبكة توزيع لمحطة تحلية مياه البحر في قطاع غزة، والتي تخدم نحو مليون مواطن في القطاع.