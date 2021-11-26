تراجع عملة دولة جنوب إفريقيا بسبب سلالة جديدة من كورونا

جاء اكتشاف سلالة جديدة من كوفيد- 19 في جنوب إفريقيا في وقت عصيب بالنسبة لعملة دولة جنوب إفريفيا (الراند)، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



وتتجه العملة حاليا لتشهد أكبر انخفاض أسبوعي لها خلال خمسة أسابيع، وهي تعاني بالفعل من عدم الاستقرار بسبب مخاوف ناجمة عن سياسة بنك الاحتياط الاتحادي، وحالة عامة من تجنب المخاطر بسبب سياسات الأسواق الناشئة.



وانخفض الراند صباح اليوم الجمعة بنسبة 4ر2 % إلى أقل مستوى مقابل الدولار منذ تشرين اول/ أكتوبر 2020 اليوم الجمعة.



وتتراجع فرص الانتعاش الاقتصادي لجنوب إفريقيا في ظل الحظر الذي فرضته دول، من بينها ألمانيا والمملكة المتحدة، على السفر من تلك البلاد وإليها. وتتعرض الأسهم المرتبطة بالسياحة لأضرار حيث انخفضت أسهم مجموعة "سيتي لودج" الفندقية بأكثر من 20 % في جوهانسبرج.



وارتفعت قيمة السندات طويلة الأجل فيما ينحدر معدل العائد، مما يشير إلى أن المتداولين يتوقعون تباطؤ النمو.