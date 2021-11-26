الزراعة: 10 ديسمبر آخر موعد لشحن تقاوي البطاطس من دول المنشأ

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن آخر موعد لشحن تقاوي البطاطس من دول المناشئ المعتمدة، ١٠ ديسمبر المقبل (من واقع أصل بوليصة الشحن)، وذلك وفقا لقرار لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية بالإجماع والمعتمد من وزير الزراعة والمعلن عنه خلال شهر سبتمبر ٢٠٢١ قبل بدء موسم استيراد البطاطس.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه لم ولن يتم إجراء أي تعديل على هذا التاريخ ولا يوجد أى توجه لتعديل الموعد وعلى مستوردي تقاوي البطاطس الالتزام بذلك.

وحذرت من الانسياق وراء أي شائعات تشير إلى أن هناك تعديل أو مد في مواعيد الشحن وعدم الاعتراف بأي بيانات أو تعليمات تخص استيراد التقاوي إلا من خلال ما يتم إصداره رسميا من لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية.