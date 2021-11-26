 الزراعة: 10 ديسمبر آخر موعد لشحن تقاوي البطاطس من دول المنشأ - بوابة الشروق
الجمعة 26 نوفمبر 2021 12:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟
النتـائـج تصويت

الزراعة: 10 ديسمبر آخر موعد لشحن تقاوي البطاطس من دول المنشأ

يارا صابر
نشر في: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 12:27 م | آخر تحديث: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 12:27 م

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن آخر موعد لشحن تقاوي البطاطس من دول المناشئ المعتمدة، ١٠ ديسمبر المقبل (من واقع أصل بوليصة الشحن)، وذلك وفقا لقرار لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية بالإجماع والمعتمد من وزير الزراعة والمعلن عنه خلال شهر سبتمبر ٢٠٢١ قبل بدء موسم استيراد البطاطس.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه لم ولن يتم إجراء أي تعديل على هذا التاريخ ولا يوجد أى توجه لتعديل الموعد وعلى مستوردي تقاوي البطاطس الالتزام بذلك.

وحذرت من الانسياق وراء أي شائعات تشير إلى أن هناك تعديل أو مد في مواعيد الشحن وعدم الاعتراف بأي بيانات أو تعليمات تخص استيراد التقاوي إلا من خلال ما يتم إصداره رسميا من لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك