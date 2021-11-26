نصر الله ينتقد وضع حزب الله على قوائم الإرهاب في عدد من الدول

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله مساء اليوم الجمعة إن وضع الحزب على لوائح الإرهاب في عدد من الدول "قد يكون له علاقة بتطورات المنطقة أو بالانتخابات النيابية".

يذكر أن أستراليا صنفت قبل أيام "حزب الله" اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري "منظمة إرهابية"، في خطوة وسعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصرا الجناح العسكري.

وأشار إلى أن معركة الاستقلال لا زالت مستمرة عندما نشهد في كل يوم التدخل الأمريكي السافر في القضاء والسياسة والأمن والانتخابات النيابية المقبلة.. هذا يعني سيادة لبنان ".

وقال ما دام لبنان في دائرة التهديد الاسرائيلي المتواصل يعني نحن في قلب معركة الاستقلال والسيادة وكنا قد انتصرنا في العديد من مراحلها ونحن واثقون أننا إن واصلنا الطريق بعزم وثبات فأمامنا مزيد من الانتصارات".

وانتقد نصرالله مسار تسريع عمليات التطبيع مع العديد من الدول العربية وكان آخر مشهد معيب ووقح هو ما شهدناه في المغرب".

وقال نصرالله في كلمة متلفزة مساء اليوم "كل المعطيات تقول إن القضاة المعنيين بملف مرفأ بيروت هم في دائرة الاتهام والشبهة وما يجري الآن هو أن بعض القضاء اللبناني يحمي بعضه البعض".

ودعا رئيس الحكومة والجهات المعنية إلى إعادة النظر في القرارات الأخيرة المتعلقة برفع الدعم عن بعض الأدوية"،

مضيفا "هذا الانفلات في سعر الدولار لا يجوز السكوت عنه فالدولة قادرة أن تعمل شيئاً وما نحتاجه هو إرادة وقرار وتحمل مسؤولية".

وتحدّث نصرالله عن مبادرة شراء المازوت من إيران في مرحلتها الأولى وقال "كلفة الدعم التي تحملناها 7 ملايين و 750 ألف دولار".

وأضاف" قمنا بإيصال المازوت مباشرة إلى عدد من البلديات والمؤسسات الحكومية والمستشفيات ودور الأيتام والعجزة وما شاكل بالرغم من مشقة هذا الأمر".

وعن الذين يُفسدون على بعض اللبنانيين العاملين في الخليج لأجل طردهم من عملهم، قال نصرالله" هذه قلة شرف وإنسانية وقلة أخلاق"، دون مزيد من التفاصيل.