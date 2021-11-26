استقرار أسهم شركة أريستون لنظم التدفئة وسط تقلب الأسواق

طرأ تغير طفيف على أسهم شركة "أريستون هولدينج" في أول تداول لها عقب اكتتاب عام أولي بقيمة 802 مليون يورو (901 مليون دولار أمريكي)، والذي كان أكبر اكتتاب في إيطاليا منذ أكثر من سنتين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ووصل سعر سهم الشركة إلى 23ر10 يورو عند الساعة 0915 صباحا في البورصة الإيطالية بميلان، بما يقارب سعر الاكتتاب البالغ 25ر10 يورو للسهم. وحددت شركة نظم التدفئة الإيطالية الاكتتاب العام الأولي عند أدنى مستوى لطرح أولي، لتقدر قيمة الشركة بـ 4ر3 مليار يورو.

وجمعت الشركة 300 مليون يورو من خلال الاكتتاب، فيما ذهبت الإيرادات المتبقية للشركتين المساهمتين، "ميرلوني هولدينج" و"أمارانتا إس آر إل".

وكان ذلك أكبر اكتتاب عام أولي في ميلان منذ إدراج شركة "نيكسي إس بي ايه" في نيسان/ أبريل 2019، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج.