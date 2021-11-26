بوتين يدعو أذربيجان وأرمينيا للتوصل إلى سلام

في أعقاب تجدد الاشتباكات التي خلفت الكثير من القتلى على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في وقت سابق هذا الأسبوع، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدولتين إلى إيجاد حل سلمي للصراع في قمة عقدت بمنتجع سوتشي.



وقال بوتين اليوم الجمعة إنه "لسوء الحظ، مازال هناك ضحايا".



والتقى بوتين الرئيس الأذري إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في مباحثات أزمة بعد ظهر اليوم الجمعة.



وذكر بوتين أن الوضع في حاجة لخفض التصعيد، وبعد ذلك يتطور بطريقة يمكن معها أن يعيش الناس في سلام. وقال إننا "نتفق على أننا سنعمل على تحديد الحدود وترسيمها في المستقبل القريب"، مضيفا أنها ستكون مهمة صعبة. وعبر علييف وباشينيان عن استعدادهما لإجراء مباحثات بشأن هذه المسألة.



ويستمر ترسيم الحدود الذي يثير نزاعا ساخنا في الكثير من الأماكن، في أن يكون سببا للتوتر. وكان قد قتل إجمالا أكثر من 10 أشخاص خلال مناوشات جرت قبل أسبوع ونصف الأسبوع.



ومنذ حرب العام الماضي بسبب إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه، حيث استعادت أذربيجان أجزاء كبيرة منه، تندلع اشتباكات عنيفة متكررة على طول الحدود.



وتتولى قوات حفظ سلام روسية تنفيذ وقف إطلاق نار يشوبه التوتر بين البلدين.