مطروح: تنظيم أول مسابقة للصيادين وتكريم الأوائل

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نظمت جمعية الصيادين بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، احتفالية لتكريم أوائل الصيادين بالمسابقة التى أقيمت لأول مرة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، وخالد عبد الحميد مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، والدكتور سعد جويلي مدير عام الطب البيطري بمطروح، ونصر الله تماوي رئيس جمعية الصيادين بمطروح، ومصطفى العتريس المنسق العام للمسابقة.

وألقى رئيس جمعية الصيادين بمطروح، كلمة خلال الأحتفالية وجه فيها الشكر لمحافظ مطروح؛ لدعمه المستمر لجمعية الصيادين بمطروح والدعم المعنوى الدائم لهم.

كما سلمت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، الجوائز والشهادات للفائزين مع التقاط الصور التذكارية معهم خلال الاحتفالية التي أقيمت بمركز كليوباترا الترفيهي بمرسى مطروح.