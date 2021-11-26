التحفظ على مخزن زيوت وسلع غذائية دون ترخيص في ملوي بالمنيا

تمكنت الرقابة التموينية ببندر ملوي بالمنيا، من التحفظ على مخزن للزيوت وسلع تموينية دون ترخيص وفواتير.

وقال أيمن إسماعيل، مدير تموين بندر ملوي، جنوب المنيا، إن مفتشون التموين، بالاشتراك مع مباحث التموين، تمكنوا خلال حملة على الأسواق ومتابعة الحالة التموينية، من ضبط مخزن لزيوت السيارات دون ترخيص، وحرروا محضرين حيازة سلعة دون فواتير.

وأضاف مدير تموين ملوي، أنه تم التحفظ على 100 جركن زيت كوب فاكت 20 لتر، و50 جركن زيت هيدروليك 16 لتر، و800 علبة شحم 500 جم، و100 جركن زيت كوب فاكت 5 لتر، و100 جركن زيت سوبر ديوتي 4 لتر، و12 برميل بلاستيك مخلل 150 كجم بإجمالي 1800 كجم مخلل، و60 قالب لانشون 5 كجم، و40 قرص جبنة رومى 10كجم، و50 صفيحة جبنة 20 كجم، وتحررت المحاضر اللازمة.