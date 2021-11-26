توقعات بسعي أعضاء الصحة العالمية للتفاوض بشأن اتفاق عالمي خاص بكورونا

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من المحتمل أن تسعى الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194، للتفاوض بشأن اتفاق عالمي يتعلق بجائحة فيروس كورونا، أو اتفاق مماثل.

وقبل جلسة خاصة للمنظمة، تعقد يوم الإثنين المقبل، هناك إجماع واسع، لاتخاذ مثل تلك الخطوة، طبقا لدبلوماسيين في جنيف.

والجلسة هي الاجتماع الاستثنائي الثاني في تاريخ المنظمة، الذي يمتد لأكثر من 70 عاما.

وسيكون هدف اتفاق بشأن جائحة، هو الحيلولة دون انتشار فيروس، عالميا، مرة أخرى، ودون إغراق العالم، في أزمة، مثلما حدث، خلال جائحة فيروس كورونا.

وبموجب الخطط الحالية، من المتوقع الاتفاق خلال الاجتماع الوزاري على تفويض فقط بإجراء مفاوضات.

وستحدد مجموعة عمل، بعد ذلك القضايا الجوهرية، وربما تقدم مسودات، بحلول صيف عام 2022.

وطبقا للإدارة القانونية للمنظمة، ربما يتم التفاوض بشأن معاهدة، في غضون عدة أشهر.

وما ستنظمه الاتفاقية تحديدا وما هي بنودها وما إذا كانت ستحتوي على عقوبات أم لا وكيفية الالتزام بها، كلها تساؤلات، لا تزال بدون حل، حتى الآن.

ويؤيد الإتحاد الأوروبي الخطط وأيضا رئيس المنظمة ، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس

وفي الصين والولايات المتحدة، هناك تحفظات بشأن أي متطلبات، ربما تفرض قيودا على السيادة الوطنية.

وتقول مصادر دبلوماسية أنها تعتقد أنه ليس كل الدول ستنضم في بادئ الأمر لمثل تلك المعاهدة.