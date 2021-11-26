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معهد روبرت كوخ: لم يتم رصد متغير كورونا الجديد في ألمانيا حتى الآن

د ب أ
نشر في: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 12:06 م | آخر تحديث: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 12:06 م

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة أن المتغير الجديد لكورونا، الذي ظهر مؤخرا في جنوب أفريقيا، لم يتم رصده في ألمانيا حتى الآن.

وقال رئيس المعهد، لوتار فيلر، اليوم الجمعة في برلين: "حتى الساعة الحادية عشر والنصف من صباح اليوم لم يتنام إلى علمي العثور على هذا المتغير في أوروبا أو في ألمانيا ... نحن في الواقع قلقون للغاية".

ومن جانبه، أكد وزير الصحة الألماني ينس شبان أن الهدف يجب أن يكون تجنب تسلل هذا المتغير قدر الإمكان، وقال: "آخر ما يمكن أن نحتاج إليه في وضعنا الحالي هو أن يتسلل متغير إضافي إلى الموجة".

ودعا الوزير جميع الأشخاص الذين قدموا إلى ألمانيا من جنوب أفريقيا في الأيام الماضية إلى الخضوع لاختبار "تفاعل البوليميراز المتسلسل" للكشف عما إذا كانوا يحملون المتغير الجديد.

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