المدير الفني للطلائع : تخطينا العقبة النفسية بالفوز على فيوتشر

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أبدى أحمد عبد العزيز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش سعادته بتحقيق الفوز على حساب فيوتشر في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وقال عبد العزيز في تصريحات لقناة أون سبورت :" المباراة كانت صعبة بسبب نتائج الفريقين التي سبقت اللقاء .. فيوتشر خسر من إنبي وتم تأجيل مباراتنا مع سموحة بسبب تساقط الأمطار".

وأضاف :" درسنا فريق فيوتشر بشكل جيد وعملنا على غلق مفاتيح لعب الفريق ونجحنا في تسجيل هدف في وقت مناسب وأغلقنا المساحات وخرجنا بالفوز".

وأوضح :" الفريق قدم مستوى جيد اليوم والجميع نفذ التعليمات وقام بدوره بشكل رائع .. أشكر الجميع على النتيجة الإيجابية ..عانينا مؤخرًا بسبب تراجع النتائج".

وحول أستمراره على رأس الجهاز الفني من عدمه قال عبد العزيز :" لم أفكر في الأمر عندما تم تكليفي بقيادة الفريق .. أنتمي لفريق الطلائع وسعيد بخدمه في أي منصب وسأقوم بدوري لأخر يوم بكل تفاني".

ربنا قدر لنا الفوز .. انا الطلائع بيتي .. لما تم تكليفي لم افكر هل هو مؤقت ولا مستديم .. انا بعمل اللي عليا .. وتحت امر النادي .. المفروض اني مستمر وان شاء الله نكون في موقعنا الطبيعي