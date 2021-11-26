الإناث أكثر من الذكور للمرة الأولى في الهند بحسب إحصاء رسمي

أظهرت بيانات حكومية أن عدد النساء في الهند، فاق للمرة الأولى عدد الرجال، إضافة إلى تباطؤ معدل الولادات في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

وتفضل العائلات الهندية تقليدياً إنجاب الذكور على الإناث، ورغم حظر السلطات الهندية للإجهاض الانتقائي القائم على جنس الجنين، إلا أن هذه الممارسة لم تتوقف، وتسجل بيانات السكان الوطنية بشكل مستمر واحدة من أعلى نسب الذكور مقارنة بالنساء في العالم.

لكن أحدث مسح وطني للأسرة والصحة نشرته وزارة الصحة الهندية، الأربعاء، بعد بحث استغرق عامين، سجّل معدل 1020 امرأة مقابل كل 1000 رجل.

وهي المرة الأولى التي يُظهر فيها مسح حكومي للسكان في الهند تفوق عدد النساء على الرجال، فيما يعود تاريخ أول تعداد وطني إلى عام 1876، وفقا لموقع الشرق.

وأظهرت البيانات أيضاً أن معدل الخصوبة في الهند انخفض إلى طفلين لكل امرأة، بعد أن كان 2,2 في تعداد عام 2015-2016. وتم الحصول على بيانات التعداد من نحو 600 ألف أسرة في جميع أنحاء الهند.

ويبلغ عدد سكان الهند نحو 1,3 مليار شخص، وتتوقع الأمم المتحدة أن يتجاوز عدد سكان البلاد الصين خلال هذا العقد.