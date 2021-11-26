دويتشه بنك يعيد تشكيل وحدته لإدارة الثروات في أمريكا

قام مصرف دويتشه بنك الألماني بتعيين عدد من المسؤولين في وحدته لإدارة الثروات بالولايات المتحدة، لمساعدة رئيس الوحدة أرجون ناجاركاتي في إعادة تشكيل الفريق، في الوقت الذي يركز فيه البنك على خدمة العملاء فاحشي الثراء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



وقال ناجاركاتي في مقابلة عبر تطبيق زووم إن خطته تتمثل في خفض الخدمات المقدمة للعملاء الذين لا تصل أرصدتهم المخصصة للاستثمار إلى 10 ملايين دولار، وبدلا من ذلك "سنبني على نقاط القوى الأساسية لدينا في الإقراض والاستثمارات" ونقدم خدماتنا لأغنى العملاء.



ويعتزم ناجاركاتي أيضا قصر أعمال وحدته على "عروض المنتجات الرئيسية" بما في ذلك إقراض الأثرياء بضمان الأسهم والعقارات الفاخرة والأرصدة المدعومة بأصول مثل الشركات الخاصة والأعمال الفنية.



وقد أصبحت تلك الأعمال مصدرا ضخما للربح في البنوك الأمريكية الخاصة.