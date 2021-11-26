أفادت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل رصدت أول حالة لمتغير (كوفيد-19) الجديد، الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها، وهو ما دفع رئيس الوزراء نفتالي بينيت للتحذير اليوم الجمعة، من أن البلاد على وشك إعلان حالة الطوارئ.

ونقلت الصحيفة عن خبراء صحة إسرائيليين قولهم، إن المتغير الجديد لديه "كوكبة غير عادية للغاية" من الطفرات، والتي تثير القلق لأنها يمكن أن تساعدها على التهرب من الاستجابة المناعية للجسم وتجعله أكثر قابلية للانتقال.

وعندما دعا كبار مسؤولي الصحة لمناقشة الوضع، قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت، إن المتغير الجديد شديد العدوى وينتشر بسرعة أكبر بكثير من دلتا، مضيفا: "في الأيام المقبلة، ستتوسع معرفتنا بسرعة كبيرة، وسنعرف ما إذا كان المتغير يخترق المناعة حقًا، وبأي سرعة، وما إذا كان أكثر خطورة، وكيف يؤثر على الأطفال، وما إلى ذلك".

وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، فقد تم التعرف على راكب عائد من مالاوي وهو يحمل هذه السلالة، بالإضافة إلى ذلك، تشتبه الوزارة في احتمال إصابة راكبين آخرين بالسلالة الجديدة، وتم توجيه الاثنين إلى الحجر الصحي لأنهما ما زالا ينتظران نتائج الاختبار.

وكانت إسرائيل، أعلنت أمس الخميس، أنها أضافت جنوب إفريقيا إلى قائمة الدول الحمراء بعد اكتشاف المتغير الجديد، كما تم إضافة ليسوتو وبتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإيسواتيني، ويتم منع أي شخص قادم من الدول المذكورة، وهو ليس مواطنًا أو مقيمًا في إسرائيل، من دخولها.