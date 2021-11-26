الشباب والرياضة تواصل تنفيذ معسكرات التقييم للفرق الكشفية بدمياط

نظمت إدارة الطلائع في مديرية الشباب والرياضة بدمياط، تنفيذ معسكر تقييم للفرق الكشفية والإرشادية، في مركزى شباب الإسماعيلية والركابية.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة عزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع، ومحمود أبوزهرة، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بدمياط.



وقال أسامة خليفة وكيل مديرية الشباب بدمياط، إن معسكرات التقييم للفرق الكشفية والإرشادية، مستمرة في كل المراكز، وهناك مستوى عالي يقدمه الفرق الكشفية، متضمنا الإحساس بالمسئولية لدى جميع الفرق.



وأوضح أن هذه الفرق تقدم مبادرات نافعة للمجتمع، إضافة لتكوين الشخصية الفعالة والمسئولة تجاه تنمية المجتمع، مؤكدا أن الدولة المصرية عازمة على بناء جيل مبدع ومبتكر، وقادر على مواجهة التحديات ومواكبا لأحداث العصر، وذلك ضمن خطة النشاط العام لإدارة الطلائع.



وأضافت لؤة السبع، مدير إدارة الطلائع بدمياط، أن محافظة دمياط، من أعرق المحافظات التي تشارك في الأنشطة والمعسكرات الكشفية، وفي النشاط الرياضي، موضحة أن مثل هذه الأنشطة تواكب الاتجاه العام للوزارة، بدعم النشأ، وتقديم نماذج إيجابية داخل المجتمع، لكونها لونا من ألوان نشاط حياة الخلاء، حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من البرامج التربوية الشاملة.



وذكرت أنه ينظر إلى هذا اللون من النشاط على أنه وسيلة مساعدة للخبرات الكشفية، والخبرات التي يكتسبها الفرد في هذه المخيمات تدربه على الاعتماد على النفس، وتقوي حواسه، وتيسر له دراسة الطبيعة، وممارسة مختلف نواحي المهارات والفنون النافعة والخدمة العامة.