محافظ أسيوط يعزي أسر اثنين من رواد الكشافة والمرشدات بعد وفاتهما في حادث سير

قدم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، واجب العزاء في اثنين من رواد الكشافة والمرشدات، اللذين توفيا في حادث سير أثناء توجههم للمشاركة في المؤتمر الرابع والعشرين لرواد الكشافة والمرشدات على مستوى الجمهورية والذي يعقد بمدينة أسيوط الجديدة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

رافقه خلالها الدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد وقوع حادث سير بطريق أسيوط الجديدة ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين وتم نقل المتوفيين والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وعلى الفور انتقل محافظ أسيوط إلى المستشفى الجامعي لزيارة المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية، موجهًا مدير المستشفى الجامعي بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين وإنهاء إجراءات وتصاريح الدفن للمتوفين كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات العاجلة لأسر المتوفيين والمصابين.

كما التقى محافظ أسيوط رواد الكشافة والمرشدات المشاركين في المؤتمر الرابع والعشرين بمدينة أسيوط الجديدة مقدمًا لهم خالص التعازي في وفاة اثنين من زملائهم رواد العمل الكشفي معلنا تقديم كافة أوجه الدعم لأسر المتوفيين والمصابين لحين تماثلهم للشفاء وعودتهم سالمين إلى منازلهم.