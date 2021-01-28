 مسوؤلة صحية في بريطانيا: السلالة الجديدة من كورونا هي الأكثر إثارة للقلق - بوابة الشروق
الجمعة 26 نوفمبر 2021 5:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟
النتـائـج تصويت

مسوؤلة صحية في بريطانيا: السلالة الجديدة من كورونا هي الأكثر إثارة للقلق

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 4:59 م | آخر تحديث: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 4:59 م
حذرت كبيرة المستشاريين الطبيين في هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا سوزان هوبكنز من أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم رصدها في جنوب أفريقيا هي الأكثر إثارة للقلق حتى الآن.

وقالت هوبكنز في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الجمعة، إن السلالة الجديدة يوجد بها نحو 30 "طفرة مختلفة متصلة ببعضها" أي ضعف عدد الطفرات التي تم اكتشافها في سلالة دلتا، الأكثر قدرة على الانتشار.

وأعلنت المملكة المتحدة أمس الخميس أنها ستحظر بشكل مؤقت الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا وخمس دول مجاورة لها، وذلك في محاولة للحد من انتشار السلالة الجديدة، التي لم يتم اكتشاف أي حالات إصابة بها حتى الآن في بريطانيا.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك