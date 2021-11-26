الهند تستأنف تصدير لقاحات فيروس كورونا إلى مبادرة كوفاكس

استأنفت الهند اليوم الجمعة تصدير شحنات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لمبادرة "كوفاكس" التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتي تكافح من أجل تحقيق هدف تطعيم أكبر عدد من سكان الدول الأكثر فقرا على مستوى العالم.

وأعلن معهد سيروم الهندي، الذي يعد واحدا من أكبر الجهات المصنعة للقاحات والأمصال، ومقره مدينة بونا، أنه تم شحن كمية، غير محددة، من جرعات لقاح أسترازينيكا المصنعة محليا لتصديرها إلى كوفاكس.

ويتوقع المعهد أن تزداد وتيرة تصدير جرعات اللقاحات بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم كذلك تصدير جرعات من لقاح نوفافكس في موعد لم يحدد بعد.

وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قرار استئناف تصدير اللقاحات، بعد توقف مفاجي في نيسان/أبريل الماضي، يأتي في ظل الثقة المتزايدة نتيجة تسارع وتيرة حملة التطعيم المحلية التي شهدت تباطؤ في السابق.

وبحسب مؤشر بلومبرج لتتبع عمليات التطعيم في أنحاء العالم، تلقى أكثر من نصف سكان الهند جرعة واحدة، على الأقل، من اللقاح المضاد لفيروس كورونا. ويبلغ إجمالي سكان الهند حوالي مليار و400 ألف نسمة.

كما تشهد معدلات الإصابة بالفيروس في الهند أدنى مستوياتها بعد أن سجلت أعلاها في أوائل عام 2021 ، قبل أن تنتشر الموجة الثانية الشديدة من العدوى في البلاد.

وقال أدار بوناوالا، الرئيس التنفيذي لمعهد سيروم، في بيان "إنها لحظة مهمة لبدء تصدير اللقاحات مرة أخرى".

وأضاف بوناوالا: "لقد اعتمد العالم إلى حد كبير على الأدوية واللقاحات منخفضة التكلفة وعالية الجودة التي تصدرها الهند بشكل تقليدي".