80 عمود إنارة جديد لتطوير منظومة الإنارة بالطرق الرئيسية بمدينة نويبع

قال اللواء محمد شعراوي، رئيس مدينة نويبع بجنوب سيناء، إنه جاري تطوير منظومة الكهرباء بالمدينة ضمن الخطة الاستثمارية الجارية، وجرى تسليم 80 عمود إنارة جديد لتركيبهم في الشوارع الرئيسية بالمدينة، إضافة إلى إنارة مدخل الطريق المؤدي لميناء ميناء نويبع، وجزء من عمارات 96 وحدة، وجزء من طريق الممشى السياحي.

وصرح رئيس المدينة لـ"الشروق" اليوم الجمعة، بأن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه بتطوير المنظومة الخدمية التي تقدم لمواطني المدينة والقرى والوديان التابعة لها، من كهرباء، ومياه وصرف صحي، ومناطق ترفيهية.

وأوضح أنه جاري العمل بالمرحلة الثانية للممشى السياحي الجاري تنفيذه بالمدينة، ليكون متنفسًا ترفيهيًا لمواطني المدينة وروادها من مختلف الجنسيات، لافتًا إلى أن الممشى بطول 1000 متر، جرى الانتهاء من نحو 600 متر خلال المرحلة الأولى، وجاري العمل بالمرحلة الثانية والتي تتضمن 400 متر، وتبلغ التكلفة الإجمالية للممشى نحو 5 ملايين جنيه.