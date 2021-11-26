 الصحة الأفغانية: إغلاق جميع مراكز علاج كورونا في البلاد بسبب نفاذ الأدوية - بوابة الشروق
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الصحة الأفغانية: إغلاق جميع مراكز علاج كورونا في البلاد بسبب نفاذ الأدوية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 12:49 م | آخر تحديث: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 12:49 م
أكدت وزارة الصحة الأفغانية، إغلاق جميع المراكز الطبية المخصصة لعلاج المصابين من فيروس كورونا "كوفيد 19" في البلاد.
وأفادت الصحة الأفغانية ـ حسبما ذكرت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ بأن "قرار إغلاق جميع المراكز الطبية الخاصة بمعالجة المصابين من فيروس كورونا يأتي عقب نفاذ جميع الأدوية والمخزون الاستراتيجي من الأوكسجين بسبب نقص الوقود في البلاد"، واصفة الوضع الصحي في البلاد بـ"المتفاقم " .
يأتي هذا في الوقت الذي يزداد فيه الخوف بين السكان في أفغانستان من موجة رابعة من وباء كورونا جراء ارتفاع معدل الإصابات بالفيروس خلال الأيام الاخيرة في البلاد.
يذكر أن الوضع الصحي في أفغانستان شهد تراجعا وتدهورا كبيرا منذ سيطرة حركة طالبان على جميع المدن الرئيسية في أفغانستان بما في ذلك العاصمة كابول، وذلك عقب ما يقرب من 20 عاما على الإطاحة بها من قبل تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة.

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