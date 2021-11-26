ألمانيا تسجل مستويات قياسية جديدة في الإصابات اليومية بكورونا

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سجلت ألمانيا مستويات قياسية جديدة في الإصابات اليومية بفيروس كورونا اليوم الجمعة، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية.

وذكر المعهد أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 76414 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

ويعتبر ذلك أعلى عدد إصابات يومي تسجله ألمانيا منذ بدء الجائحة.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 52970 إصابة.

وسجل المعهد 357 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 201 وفاة يوم الجمعة الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى حصيلة وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن يوم 14كانون ثان/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الجمعة رقما قياسيا جديدا، بواقع 2ر438 إصابة ، مقابل 7ر419 إصابة أمس الخميس. وتم تسجيل أدنى معدل في 6 تموز/يوليو الماضي عند 9ر4 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 5 ملايين و650 ألفا و170 حالة.

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا يوم 27 كانون ثان/يناير عام 2020.

وبلغ المعدل الإسبوعي لحالات العلاج من كورونا في المستشفيات بين كل مئة ألف نسمة 79ر5 حالة أمس الخميس. وتم تسجيل أعلى معدل خلال موسم عيد الميلاد الماضي (الكريسماس) عند 5ر15 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 100 ألفا و476 حالة. وبلغ عدد المتعافين 4 ملايين و775 ألفا و300 شخص.