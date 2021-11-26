البحرية التونسية تنقذ 487 مهاجرا غير شرعي

تمكنت وحدات تابعة للقوات البحرية التونسية، مدعومة بقوات من الحرس الوطني من إنقاذ 487 مهاجرا غير شرعي بينهم 13 سيدة و93 طفلا من جنسيات عربية وآسيوية وأفريقية مختلفة، بينما كانوا على متن مركب جنح قبالة سواحل منطقة "قرقنة" بولاية "صفاقس".

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية، اليوم الجمعة أن المهاجرين تتراوح أعمارهم بين 3 و42 عاما، مشيرا إلى أن القوات البحرية قد تلقت معلومة تفيد بإبحار مركب على متنه أكثر من 430 مهاجرا غير شرعي من السواحل الليبية بنية التوجه إلى الفضاء الأوروبي .

وأضاف البيان، أنه تم نقل هؤلاء المهاجرين إلى ميناء الصيد البحري ب"الكتف" لتسليمهم لاحقا إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان وإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.