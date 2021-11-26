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محافظ أسوان يتابع أعمال تطوير ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية بالمدينة

حمادة بعزق
نشر في: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 3:35 م | آخر تحديث: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 3:35 م

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأعمال الجارية لتطوير وتجميل ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية لمدينة أسوان، حيث تم الانتهاء من رصف الوصلة الأخيرة من طريق السادات بمسافة 600 متر بتنفيذ من الجهاز المركزى للتعمير من إجمالى 3.5 كم بداية من المستشفى العسكرى وحتى مداخل ومخارج كوبرى خزان أسوان البديل، وذلك بعد إنهاء مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الصرف الصحى بطريق السادات بطول 1.5 كم، بجانب إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بطول 3.5 كم.

قال المهندس محمد فتحى، مدير عام الطرق بالمحافظة، إنه سيبدأ العمل فى رصف 400 متر من أمام شارع عباس فريد وحتى المحكمة بالطبقة الرابطة، ليتزامن ذلك مع إنهاء الأعمال المطلوبة بالجزيرة الوسطى، لافتاً إلى أنه جارى رصف شوارع خلف المقاولون العرب بأطوال تصل إلى 1 كم، بالإضافة إلى رصف مداخل وشوارع حى السلام الذى يضم المساكن البديلة للمتضررين من السيول في إطار خطة المحافظة لرفع مستوى المرافق العامة والخدمات الجماهيرية لتوفير كافة احتياجات ومتطلبات المواطنين.

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