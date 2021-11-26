أشرف صبحي يشارك في اجتماع الجمعية العمومية للكاف

شهد وزير الرياضة أشرف صبحي صباح اليوم الجمعة افتتاح أعمال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الذي يقام في القاهرة بحضور جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وباتريس موتسيبي رئيس الكاف وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الجمعية العمومية للكاف.

وألقى وزير الشباب والرياضة كلمة خلال افتتاح الجمعية العمومية بدأها بالترحيب بجميع الضيوف المشاركين في الجمعية العمومية، متمنيا لهم التوفيق في وقائع الاجتماعات.

وقال صبحي في تصريحات نشرها موقع وزارة الشباب والرياضة على الانترنت :"إن قارتنا الأفريقية مثلت لجمهورية مصر العربية على مدى التاريخ، البيت الكبير الذى يحتوى الجميع وحجر الزاوية لبناء المستقبل، وما تزال وستظل دائما الدائرة الأقرب للاهتمام والدعم والرعاية وجزء أساسيا لا يتجزأ من أجندة العمل الوطني المصري بكل ما تحمله القارة السمراء من تطلعات وطموحات."

وأشار الوزير إلى حرص الحكومة وجميع المؤسسات والهيئات المعنية في مصر بالرياضة بوجه عام والعمل "في ضوء من التكامل والتشابك والتنسيق الدائم مع أشقائنا الأفارقة ومؤسساتنا الرياضية الأفريقية المعنية بكرة القدم من أجل تحقيق الأهداف المنشودة للشعوب الأفريقية عامة ولجماهير كرة القدم الأفريقية خاصة، إضافة إلى دعم السعي الدؤوب للارتقاء بمنظومة كرة القدم الأفريقية ووضعها في مكانتها الطبيعية."

وقال الوزير إن كرة القدم تعد المتغير الذى يمكن إذا حسن استغلاله أن يغير من أنماط الحياة والسلوكيات وخاصة ما يتعلق منها بالممارسة الرياضية لجميع المواطنين وأحد أهم الآليات الداعمة لترسيخ قيم التسامح وقبول الآخر والروح الرياضية ونبذ التعصب والكراهية والتطرف، متابعا أن هناك دور كبير مثلته كرة القدم الأفريقية كأداة رئيسية في تعزيز العلاقات والتقارب بين شعوب وحكومات القارة.

وأشاد أشرف صبحي بالحرص الواضح للفيفا برئاسة إنفانتينو والكاف برئاسة موتسيبي، على بذل كل الجهود الممكنة لدعم وتنمية كرة القدم في القارة الأفريقية.