حملات رقابية على محطات الوقود ومتاجر الحسنة بوسط سيناء

قامت إدارة التموين في مجلس مركز ومدينة الحسنة في محافظة شمال سيناء بتنفيذ حملة للرقابة على محطات الوقود والمحلات التجارية.

وذكر بيان المجلس، تم تنفيذ الحملة علي محطات الوقود بالمدينة لمعايرة المنتج من البنزين والسولار للتأكد من السعة اللترية ومتابعة الأرصدة والتأكد من إلتزام محطات الوقود بالبيع بالأسعار المعلن عنها وذلك لحماية المستهلك.

واستكملت إدارة التموين عملها بتفقد الحالة التموينية علي المحلات التجارية والأسواق بنطاق المركز والمدينة لتأكد من جودة المنتجات المعروضة للمواطنين حيث تم تحرير عدد 8 محاضر تموينية بمنطقة بغداد للتجار المخالفين للقرارات واللوائح التموينية وتم التنبيه علي أصحاب المحلات التجارية والمطاعم بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا وارتداء الكمامات الواقية، وكذلك الإلتزام بقوانين ولوائح وزارة التموين والتجارة بالإعلان عن أسعار السلع الغذائية المعروضة للبيع وكذلك تنظيف المكان المخصص لبيع جميع السلع الغذائية والمشروبات.