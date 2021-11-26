هولندا تشدد من إجراءات كورونا وسط ارتفاع حالات الإصابة اليومية

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الجمعة، إن هولندا ستشدد إغلاقها الجزئي إلى جانب الإغلاق المبكر للحانات والمطاعم والمتاجر للحد من الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال روته، في مؤتمر صحفي متلفز: "اعتبارًا من يوم الأحد، فإن هولندا بأكملها مغلقة فعليًا في الفترة ما بين الخامسة مساءً والخامسة صباحًا"، بحسب ما أورده موقع "دوتش نيوز".

وأضاف: "علينا أن نكون واقعيين، فالأرقام اليومية لا تزال مرتفعة للغاية"، مُشيرًا إلى أعداد الإصابات التي تزيد عن 20 ألف إصابة في اليوم.

وأبلغ المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة، في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 59 حالة وفاة، و21 ألفا و350 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجلة في نذرلاند منذ ظهور الوباء وحتى اليوم 19 ألفا و217 حالة، وإجمالي الإصابات مليوني و555 ألفا و415 إصابة.