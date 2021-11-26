قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا، وذلك على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية عصر اليوم، بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذي أطلق عليه "أوميكرون"، واعتبرت هذا المتحور من الضروري أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، مساء اليوم، أن هناك عددا من الدول المستهدفة بقائمة من الإجراءات، وتتضمن تلك الدول: جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، وإسواتيني.

وأوضح أنه من المقرر للقادمين من تلك الدول عن طريق الرحلات غير المباشرة "ترانزيت"، ويمثل قدومهم إلى مطار القاهرة "ترانزيت"، في طريقهم إلى دول أخرى، حيث سيتم اجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال ظهور أية حالة إيجابية تمنع من صعود الطائرة التالية، ويعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، بينما للقادمين من تلك الدول عن طريق الطيران غير المباشر "ترانزيت" وتمثل القاهرة وجهتهم النهائية، فسيتم عمل اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال إيجابية التحليل يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أنه في حال سلبية الاختبار فيقوم بعمل حجر ذاتي منزلي لمدة 7 أيام، ويتم عمل اختبار ( pcr ) في نهاية مدة الحجر، كما يستمر متابعته لمدة 7 أيام أخرى عن طريق فريق الحجر الصحي حتى نهاية المدة القصوى لفترة حضانة الفيروس.

وأضاف السفير نادر سعد أنه سوف تخطر خطوط ومكاتب الطيران بالإجراءات، وخصوصا ما يتعلق بضرورة توقيع الراكب على قبول إجراءات الحجر الذاتي قبل الركوب.