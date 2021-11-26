وفاة 4 عمال في فيتنام بعد تلقي لقاح سينوفارم الصيني

توفي عامل رابع في مصنع أحذية بشمال فيتنام عقب تلقي الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا الذي طورته الصين، حسبما ذكرت السلطات الصحية اليوم الجمعة.



وكانت الضحية /30 عاما/ ضمن 400 عامل تم تطعيمهم بلقاح سينوفارم المضاد لكورونا، في شركة "كيم فيت" للأحذية شمالي مقاطعة ثانه هوا، يوم الثلاثاء الماضي.



وظهرت أعراض جانبية ملحوظة على 60 عاملا بعد تطعيمهم، ومن بينهم خمسة عانوا من مضاعفات صحية شديدة. وتم نقل من ظهرت عليهم الأعراض إلى المستشفى، وسرعان ما توفى ثلاثة منهم، بعد وقت قصير من تلقيهم الجرعة الثانية. ويتلقى تسعة آخرون العلاج.



وقال خبراء من وزارة الصحة أمس الخميس إنهم لم يجدوا أي أثر لسوء التعامل خلال نقل جرعات اللقاح أو تخزينها وأفادوا بأن الوفيات ترجع إلى "صدمة الحساسية المفرطة".