شركة "سيمنز" الألمانية تبدأ بيع وحدتها اللوجستية البريدية

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بدأت شركة "سيمنز إيه جي" الألمانية، وهى أكبر شركة هندسية في أوروبا، عملية بيع وحدتها اللوجستية البريدية، طبقا لمصادر مطلعة .

وأرسلت الشركة ومقرها ميونخ، معلومات أولية إلى مقدمي الطلبات المحتملين، طبقا للمصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لأن هذه الأمور سرية .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن المصادر قولها إن شركة "سيمنز" تعمل مع "مجموعة جولدمان ساكس" لقياس مدى الاهتمام بالوحدة، التي تصنع معدات لفرز الخطابات والطرود.

وذكر مصدران مطلعان أن الشركة تحقق أكثر من 50 مليون يورو(56 مليون دولار) في صورة أرباح تشغيل سنوية.

وكانت أسهم شركة "سيمنز" قد ارتفعت بنسبة 26%، هذا العام، مما أعطى الشركة، قيمة سوقية، تقدر بحوالي 126 مليار يورو.

ورفض ممثلون عن شركتي "سيمنز" و"جولدمان ساكس" التعليق على هذا الأمر.