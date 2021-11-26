إيران: نمتلك أكثر من 30 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%

صرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرة الإيرانية، بهروز كمالوندي، بان بلاده تمتلك في الوقت الحاضر أكثر من 30 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % ،لافتا إلى أن كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % ستصل إلى ضعف الكمية التي حددها البرلمان في قانون المبادرة الاستراتيجي، لرفع الحظر.

وقال كمالوندي في تصريحات نشرتها اليوم الجمعة وكالة أنباء فارس الإيرانية: " خلال زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لطهران، تحقق تقدم جيد في المحادثات بين الجانبين وقد شارف العمل على الانتهاء ما عدا بعض المصطلحات التي مازلنا نخوض محادثات بشأنها".

وتأتي تصريحات كمالوندي قبل ثلاثة أيام من استئناف المحادثات بين إيران ومجموعة 4+1(بريطانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين) التي لا تزال متمسكة بالاتفاق النووي لعام 2015.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق منتصف عام 2018وأعادت فرض عقوبات على إيران.

وكانت المحادثات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني بدأت في شهر نيسان/أبريل الماضي، وتوقفت قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في شهر حزيران/يونيو الماضي.