وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة أطاحت بهم سيارة أثناء انتظارهم على جانب طريق المحمودية - إدكو

لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم؛ بعدما صدمتهم سيارة نقل اثناء انتظارهم على جانب طريق "المحمودية- إدكو" بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد بوقوع حادث بطريق "المحمودية – إدكو"، أمام قرية أبو هواش التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين إنه أثناء السيارة رقم (ب هـ ر) 9358 ربع نقل قيادة "مصطفى جابر"، 45 عامًا، ومقيم بقرية أبو هواش، اختلت عجلة القيادة من يد أثناء محاولته تفادي إحدى السيارات القادمة في الاتجاه المقابل مما أدي لإنحرافها وإصطدامها بـ 4 أشخاص تصادف وقوفهم في الانتظار لاستقلال سيارة أجرة ووفاتهم في الحال.

والضحايا هم كل من: "عبد الله إبراهيم بسيوني خضر"، 45 عامًا، وزوجته "نشوي السيد درويش"، 25 عامًا، ونجلهما "معاذ"، 4 سنوات، "أسماء جابر أحمد إسماعيل"، 34 عامًا، زوجة شقيق الأول وجميعهم مقميين بقرية أبو هواش التابعة لمركز المحمودية.

تم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتي المستشفى المركزي بالمحمودية تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.