فوز الكاتبة جوخة الحارثي بجائزة الأدب العربي في فرنسا

أعلن معهد العالم العربي بباريس، الجمعة، عن فوز الأديبة والروائية العمانية جوخة الحارثي عن روايتها «سيدات القمر» بالجائزة الأولى عن الأدب العربي في فرنسا.

ونافست رواية «سيدات القمر» ضمن ثمان روايات عربية أخرى ترجمت إلى الفرنسية أو كُتبت بالفرنسية، هي: "نظرية الباذنجان" لليلى باشين (المغرب)، و"السيد نون" لنجوى بركات (لبنان)، و"صمت الآفاق" لبيروك (موريتانيا)، و"يوم مثالي للموت" لسمير قسيمي (الجزائر)، و"الواحة الأخيرة" لشريف مجدلاني (لبنان)، و"الحالة الحرجة للمدعو كاف" لعزيز محمد (السعودية)، و"تفصيل بسيط" لعدنية شبلي (فلسطين).

جدير بالذكر أن فوز جوخة الحارثي بهذه الجائزة يأتي بعد عامين من فوزها بجائزة مان بوكر العالمية في عام 2019، حيث أصبحت جوخة الحارثي أول شخصية عربية تفوز بجائزة مان بوكر الدولية عن روايتها "سيدات القمر"، بالمشاركة مع الأكاديمية الأمريكية مارلين بوث، التي ترجمت الرواية من العربية إلى الإنجليزية، وجاءت الرواية في قائمة الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة وأستراليا والهند وكندا.

بيعت حقوق ترجمة رواية "سيدات القمر" إلى 21 لغة منها الفرنسية والألمانية والروسية والصينية والسويدية والتركية والأذرية والبرتغالية واليونانية.

وصدرت من هذه الترجمات ترجمة كل من سيدات القمر ونارنجة إلى الميلايلم (الهند)، وترجمة سيدات القمر إلى الروسية، والترجمة الكرواتية لسيدات القمر، وكذلك الترجمة البرتغالية، والبرتغالية الخاصة بالبرازيل، والترجمة البلغارية، والترجمة اليونانية، والترجمة الفارسية.

جوخة الحارثي هي كاتبة وأكاديمية عمانية، تعلمت في عمان والمملكة المتحدة، وحصلت علي درجة الدكتوراه في الأدب العربي الكلاسيكي في جامعة إدنبرة، وهي حالياً أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية بجامعة السلطان قابوس.