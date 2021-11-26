إحباط تهريب بضائع محظور دخولها في حاوية عبر ميناء بورسعيد

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أحبطت أجهزة وزارة الداخلية محاولة تهريب بضائع وأصناف محظور دخولها للبلاد داخل إحدى الحاويات عبر ميناء بورسعيد.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بإدارة شرطة موانىء بورسعيد بالاشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ ورود حاوية إلى ميناء غرب بورسعيد قادمة على متن باخرة من إحدى الدول مشمولها أمتعة شخصية لصالح ( شخص – مقيم بمحافظة الدقهلية)، كما كشفت التحريات عن احتواء الحاوية على أصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم تشكيل لجنة (أمنية، جمركية)؛ لتفتيش مشمول الحاوية فى حضور مندوب عن صاحب الشأن.

وأسفرت أعمالها عن ضبط كميات من الأصناف والبضائع غير مثبته بمستندات الرسالة عبارة عن (166 قطعة أجهزة تدخين إلكترونية ومستلزماتها، 1670 قطعة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع ، 48قطعة شعر مستعار) مخبأة داخل أجهزة تكييف وشاشات تلفاز بالإضافة للمشمول الأصلى بالمخالفة للقانون.

بسؤال مندوب صاحب الشأن أقر بصحة الواقعة، ونفى علمه بوجود تلك الأصناف المخالفة ضمن مشمول الرسالة، حيث قدرت قيمة الضرائب والرسوم والتعويض الجمركى والغرامات المستحقة (180,346 ألف جنيه).

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.



