أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة، انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا؛ ما أثار قلقًا كبيرًا، واعتبره العلماء أخطر ما تم اكتشافه حتى الآن لأنه قد يجعل اللقاحات أقل فعالية.



تم اكتشاف متغير Nu (الاسم المحتمل للمتحور الجديد) والمعروف أيضًا باسم B.1.1.529 ، لأول مرة عن طريق التسلسل الجيني في جنوب إفريقيا، ومشاركته مع قاعدة بيانات دولية في 22 نوفمبر.



حدد التسلسل الجيني في جنوب إفريقيا حتى الآن 100 حالة إصابة بمتحور نو من المنطقة التي تشمل مدينتي جوهانسبرج وبريتوريا، إذ ارتفعت معدلات الإصابة بكوفيد - 19 اليومية (المنخفضة سابقًا) في ذلك الجزء من البلاد خلال الأيام السبعة الماضية من 273 إلى أكثر من 1200.



جنوب إفريقيا مركز للقاحات



وجاء ظهور المتحور الجديد بينما تمتلك جنوب أفريقيا قدرات بحثية طبية وصناعة أدوية، وتعد شركة "بيوفاك" في جنوب إفريقيا إحدى الشركات المصنعة للقاحات التقليدية في إفريقيا.



وحسب قناة DW الألمانية التي نقلت عن المدير التنفيذي لمبادرة اللقاح والتصنيع الإفريقي في كيب تاون باتريك تيبو، فإن شركة بيوفاك على وشك إجراء التغييرات الضرورية في البنية التحتية خلال الأشهر القليلة المقبلة لاستيعاب نقل التكنولوجيا بقيادة شركة فايزر.



ومؤخراً دخلت شركات فايزر وبيونتيك وبايوفاك إلى اتفاق لبدء إنتاج لقاح مضاد لكوفيد - 19 في منشأة في كيب تاون بجنوب إفريقيا في محاولة لتقديم أكثر من 100 مليون جرعة سنويا إلى الدول الإفريقية



وقالت شركة فايزر وشريكتها الألمانية في مجال اللقاحات بيونتيك اليوم الأربعاء، إنهما وقعتا خطاب نوايا مع "بايوفاك إنستتيوت"، وهي شركة مملوكة جزئيا لحكومة جنوب إفريقيا، لتصنيع اللقاحات.



كما تعمل شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية أيضاً مع شركة الأدوية المحلية في جنوب أفريقيا "أسبن" وبدأت بالفعل في إنتاج اللقاحات.



وحسب بي بي سي تمتلك جنوب إفريقيا بنية تحتية متطورة للرصد تسمح لها بالقيام بأعمال التسلسل الجيني للفيروسات بفعالية، كما أن لديها إمدادات كبيرة من برامج تطعيم اللقاح، فقد باعت حكومة جنوب إفريقيا في مارس الماضي، مليون جرعة للاتحاد الإفريقي ليعطيها لباقي الدول الإفريقية.