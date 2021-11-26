مسؤولون صينيون: بكين تريد تأكيد استقلالية قرارها بشأن استخدام احتياطياتها النفطية

صرح مسؤولون صينيون بأن الغموض الذي تبديه بكين بشأن انضمامها إلى المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة لاستخدام احتياطيات النفط موجه للرأي العام المحلي لإظهار أن بكين لا تسير على نهج واشنطن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤولين المطلعين على المحادثات الجارية في هذا الشأن قولهم إن الصين، وهي أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، ملتزمة باستخدام احتياطياتها النفطية في إطار جهود ضبط الأسعار في أسواق النفط، جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والهند وبريطانيا.

وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن بكين تريد أن تضمن أن يبدو هذا الإجراء في صورة قرار مستقل، بحيث لا يسيء الرأي العام الصيني فهم هذا التعاون كما لو كان استجابة لأوامر من واشنطن.

وأوضح المسؤولون أنه سوف يتم طرح جزء من احتياطيات النفط الصينية للبيع، ولكن سوف يتم ذلك وفق جدول زمني تضعه بكين، وربما لا يكون في نفس توقيت الدول الأخرى، وأكدوا أن الصين راغبة في التنسيق مع دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، لضمان استقرار امدادات وأسعار النفط سواء على الصعيد الدولي أو المحلي، على أن يتم ذلك بشكل مستقل.

ومن جهة أخرى، استقرت أسعار النفط في تعاملات أمس الخميس مع العطلة الرسمية في الأسواق الأمريكية، بعد إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن قرار الدول الرئيسية المستهلكة للنفط طرح جزء من احتياطياتها النفطية للاستخدام، سيؤدي إلى ظهور فائض من النفط في الأسواق أوائل العام الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تداول العقود الآجلة للنفط في بورصة نيويورك للسلع اليوم بنحو 78 دولار للبرميل، في حين كان حجم التعاملات قليلا نظرا لعطلة عيد الشكر الأمريكي.

وأضافت بلومبرج أن توقعات الفائض في الأسواق جاءت من مجلس اللجنة الاقتصادية، وهو هيئة استشارية لأوبك قبل الاجتماع المقبل لدول أوبك وحلفائها في تجمع أوبك بلس لمراجعة السياسة الإنتاجية للتجمع في الأسبوع المقبل.