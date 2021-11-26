رئيس الوزراء الإثيوبي في أول ظهور له من جبهات القتال: حررنا مناطق في إقليم عفار

قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، في أول ظهور على جبهات القتال، إن الجيش تمكن من تحرير مناطق "تشفرا وكاساغيتا" في إقليم عفار ويواصل الزحف لمناطق أخرى في عملية عسكرية واسعة، بحسب ما نقله موقع العين الإماراتي.



ويتواصل القتال بين الجيش الإثيوبي وقوات تحرير تيجراي، فيما يقترب مقاتلو الجبهة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.



وفي وقت سابق، اعتبر المتحدث باسم "جبهة تحرير تيغراي" الإثيوبية جيتاشو رضا، أن رئيس الوزراء أبي أحمد "خائن لشعبه وبني جنسه من الأفارقة، بشنه حربا ضارية وارتكاب قواته مذابح دموية ضد تيغراي".



وكتب على "تويتر": "ظاهريا، أعلن أبي أحمد خيانته لأبناء شعبه وشن حربا إفريقية ضدهم وهم أفارقة، أما في واقع الأمر، فالحقيقة مرعبة".



وأضاف متسائلا: "أولا، لماذا استغرق الأمر وقتا طويلا ليدرك أنه إفريقي قضى 3 سنوات في إزاله الطابع الإفريقي عن أجنداته؟ ثانيا، ما الذي كان يفكر فيه عندما أطلق دراما سيئة الكتابة عن تعهده بمغادرة أديس أبابا من أجل نسخته من موقعة (عدوة) التاريخية؟ وعلى الرغم من إعلانه عن قيادة القوات في ساحة المعركة، إلا أن قواتنا ليس لديها أدنى فكرة عن الجبهة التي يتولى قيادتها حتى الآن".