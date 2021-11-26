 النمسا ترسل قوات من الجيش إلى مالي للمساعدة في التدريب على مكافحة الإرهاب - بوابة الشروق
الجمعة 26 نوفمبر 2021 8:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

النمسا ترسل قوات من الجيش إلى مالي للمساعدة في التدريب على مكافحة الإرهاب

أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 8:17 م | آخر تحديث: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 8:17 م

ودعت وزيرة الدفاع في النمسا، كلوديا تانر، اليوم الجمعة، 58 جنديًا نمساويًا قبل سفرهم إلى مالي في مهمة لتدريب القوات المسلحة هناك.

وقالت تانر، في تصريحات لها اليوم الجمعة، إن دولة مالي في غرب إفريقيا تعصف بها الأزمات، لافتة إلى أنه في 21 ديسمبر المقبل سيتولى العميد النمساوي كريستيان راينر قيادة مهمة التدريب لمدة ستة أشهر والتي تضم حوالي 1000 جندي من 26 دولة.

وأوضحت الوزيرة أن مالي تعاني من العديد من المشاكل التي تمثل خطورة أيضا على أوروبا، مشيرة إلى أن هذه المشاكل على وجه التحديد هي الإرهاب والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والأسلحة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك