النمسا ترسل قوات من الجيش إلى مالي للمساعدة في التدريب على مكافحة الإرهاب

ودعت وزيرة الدفاع في النمسا، كلوديا تانر، اليوم الجمعة، 58 جنديًا نمساويًا قبل سفرهم إلى مالي في مهمة لتدريب القوات المسلحة هناك.

وقالت تانر، في تصريحات لها اليوم الجمعة، إن دولة مالي في غرب إفريقيا تعصف بها الأزمات، لافتة إلى أنه في 21 ديسمبر المقبل سيتولى العميد النمساوي كريستيان راينر قيادة مهمة التدريب لمدة ستة أشهر والتي تضم حوالي 1000 جندي من 26 دولة.

وأوضحت الوزيرة أن مالي تعاني من العديد من المشاكل التي تمثل خطورة أيضا على أوروبا، مشيرة إلى أن هذه المشاكل على وجه التحديد هي الإرهاب والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والأسلحة.