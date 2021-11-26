محتجون على تردي الأوضاع الاقتصادية يقطعون الطريق في طرابلس شمال لبنان

قدم عدد من المحتجين على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار على قطع الطريق في ساحة النور في مدينة طرابلس شمال لبنان.

وقطع المحتجون الطريق عند ساحة عبدالحميد كرامي (ساحة النور) في طرابلس، مستخدمين العوائق والحجارة، احتجاجا على الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة،أقتحم عدد من المحتجين مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت.

يذكر أن لبنان يشهد منذ تشرين ثان/نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، بحسب تحذير البنك الدولي في حزيران/ يونيو الماضي.

وارتفعت أسعار السلع بشكل كبير خاصةً بعد ارتفاع سعر صرف الدولار ليلامس أمس الخميس عتبة الـ 25000 ليرة لبنانية لأول مرة، وبعد رفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة الذي أدى إلى ارتفاع أثمانها بين 5 إلى 10 أضعاف، وانعدام قدرة نسبة عالية من المواطنين على شرائها.