روجرز: عودة رانييري إلى ليستر سيتي ستكون مميزة

قال براندن روجرز، المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن الإيطالي كلاوديو رانييري المدير الفني السابق للفريق منح الأمل لكل الجماهير والفرق في العالم، وذلك قبل عودة المدرب الإيطالي إلى ليستر يوم الأحد المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن رانييري المدرب الحالي لفريق واتفورد، سيقوم بزيارته الأولى لملعب "كينج باور" منذ إقالته من تدريب ليستر في فبراير عام 2017، وذلك بعد تسعة أشهر من قيادة الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

وكان المدرب الإيطالي قاد فريقه ليستر للفوز بالدوري الإنجليزي في موسم 2015 / 2016 لكنه غادر الفريق بنقطة واحدة فوق منطقة الهبوط.

وكان رانييري قد تم تعيينه كمدير فني لواتفورد الشهر الماضي، وهو الفريق الخامس الذي يتولى تدريبه منذ رحيله عن ليستر، فيما يشعر روجرز بأنه ترك إرثا خاصا.

وقال روجرز: "بالإضافة لفوزه بلقب الدوري الإنجليزي، فإن ذلك لم يمنح جماهير ليستر فقط الأمل، بل جميع الجماهير حول العالم".

وأضاف: "الأمل الذي منحه كان هو أن ذلك الأمر يمكن تحقيقه، لقد منح الأمل ليس لفريق ليستر فقط لكن لجميع الفرق".

وتابع: "حينما تراه يتوج بأول لقب له كمدرب كان شيئا مميزا أيضا، سيحصل دائما على الاحترام هنا".

وأوضح روجرز: "حينما تشاهد القصة بأكملها والمتعة التي منحها للناس، تعلم أن ذلك كان شيئا مميزا وموسما لا ينسى، في أي رياضة ربما يكون ذلك واحد من أعظم الأحداث".

وواصل: "القصة أسطورية وارتباطه بليستر سيستمر إلى الأبد".

واختتم تصريحاته قائلا: " الجماهير ستكون ممتنة لكل شيء فعله هذا الموسم، تلك التجربة كانت لا تصدق، لا أعتقد أن أحدا ما توقع فوز ليستر سيتي بالدوري".