قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة، إنّ الحفريات مستمرة في مشروع طريق الكباش للبحث عن اكتشافات جديدة، موضحًا أن ما تم اكتشافه هو ثلث التماثيل فقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أنّ حفل افتتاح طريق الكباش كان تحديًّا كبيرًا.

وتابع: "الناس مكنتش هتتقبل مننا حفلة ضعيفة بعد ما شاهدوه في موكب المومياوات، ونعمل على إخراج مشهد طريق الكباش بهذه الصورة على مدار شهور".

وأثنى العناني، على مجهود كافة وزارات الحكومة لظهور الاحتفاليات الاثرية بهذه الصورة، مؤكدا أنه لولا توفير طرق آمنة وإزالة التعديات وتنفيذ مشروعات الهوية البصرية وتوفير جميع المرافق ما كانت لتخرج الصورة بهذه الروعة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستكون حافلة بالنشاطات الأثرية والثقافية والسياحية، مؤكّدًا الحاجة إلى كرنفالات واحتفاليات مستمرة للسائحين على مدار العام.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، حفل افتتاح طريق المواكب الكُبرى، المعروف باسم طريق الكباش الفرعوني، والذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر الأثريين، بطول 2700 متر، وتُزين جانبيه مئات التماثيل التي نحتها المصري القديم قبل آلاف السنين.

وتضمن احتفال «الأقصر.. طريق الكباش» موكبا فنيا ضخما يسير وسط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة أمام السياح، ويهدف الحدث الذي ينتظره العالم، الترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.