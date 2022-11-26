ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا

سجلت ألمانيا تراجعا، اليوم السبت، في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.



وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 5ر189، مقابل 8ر190 أمس الجمعة. وكان المعدل بلغ قبل أسبوع 192، وقبل شهر 528.



وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 24 ألفا و687 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 25 ألفا و328 إصابة يوم السبت الماضي.



وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 107 حالات وفاة، مقابل 203 حالات قبل أسبوع.



وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا ربيع عام 2020، 36 مليونا و373 ألفا و164 إصابة.



ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم رصدها