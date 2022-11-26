الحكومة الأوكرانية تجري عمليات إجلاء للمدنيين من خيرسون

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بدأت الحكومة الأوكرانية، إجلاء المدنيين من مدينة خيرسون جنوبي البلاد، بعدما تمكنت قواتها من استعادة السيطرة عليها مؤخرا بعد سيطرة روسية استمرت عدة أشهر.

وقالت وزارة البنية التحتية، يوم الجمعة، إنه تم نقل 100 شخص بالقطار إلى خملنيتسكي في غربي أوكرانيا.

وأضافت أن من بين الأشخاص الذين تم نقلهم 26 طفلا وستة مرضى.

وتحت ضغط الضربات الأوكرانية المضادة، انسحبت القوات الروسية من خيرسون في منتصف نوفمبر الجاري، بعدما احتلت المدينة منذ أوائل مارس.

لكن الروس يحتفظون بمواقع على الضفة الأخرى لنهر دنيبرو ويطلقون قذائف مدفعية من هناك.

بالإضافة إلى ذلك، تضررت البنية التحتية لخيرسون كثيرا لدرجة أن الحكومة الأوكرانية نصحت المواطنين بمغادرة العاصمة الإقليمية مؤقتا.