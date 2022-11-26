ماليزيا تسجل 3024 حالة إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

أعلنت ماليزيا، تسجيل 3024 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى أربعة ملايين و981 ألفا و374 حالة، منذ بدء الجائحة.



وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن من بين حالات الإصابة الجديدة، 7 حالات قادمة من الخارج، و3017 حالة إصابة محلية.



وسجلت ماليزيا 8 وفيات جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 36 ألفا و644 حالة.



وسجلت الوزارة 2969 حالة تعافي أمس الجمعة، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس والذين خرجوا من المستشفيات إلى 4 ملايين و917 ألفا و827 حالة.