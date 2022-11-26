 الرئيس التونسي يشدد على ضرورة التوصل للحقيقة الكاملة بشأن غرق مركب جرجيس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس التونسي يشدد على ضرورة التوصل للحقيقة الكاملة بشأن غرق مركب جرجيس

تونس - أ ش أ
نشر في: السبت 26 نوفمبر 2022 - 9:25 م | آخر تحديث: السبت 26 نوفمبر 2022 - 9:25 م
شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على ضرورة التوصل إلى الحقيقة كاملة بشأن غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل جرجيس.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد، مساء اليوم السبت، مع رئيسة الحكومة نجلاء رمضان، ووزيرة العدل ليلى جفال .

وذكر بيان للرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد شدد على ضرورة التوصل إلى الحقيقة كاملة بشأن غرق مركب جرجيس، خاصة بعد تعزيز الفريق المكلف بالبحث على المستوى المركزي وبولاية مدنين.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول عددا من الموضوعات والملفات، حيث أكد الرئيس التونسي أيضا ضرورة احترام القانون واحترام واجب التحفظ ممن هم مؤتمنون على تطبيقه.

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