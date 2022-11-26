استمرار انقطاع الكهرباء عن 130 ألف شخص في كييف بعد هجمات روسية

أعلنت السلطات في كييف عن استمرار انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من السكان في العاصمة الأوكرانية، بعد الهجمات الروسية الكثيفة.

وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف، اليوم السبت، إن نحو 130 ألف شخص في العاصمة التي يبلغ تعداد سكانها ثلاثة ملايين نسمة مازالوا متضررين من انقطاع الكهرباء، مضيفة أن الإصلاحات سوف تنتهي خلال الأربعة وعشرين ساعة المقبلة.

وأضافت السلطات أن كل أنظمة التدفئة لابد أن تعمل مجددا بعد ذلك.

واستهدفت روسيا البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، يوم الأربعاء، بعشرات من الصواريخ والصواريخ كروز ما تسبب في أضرار كبيرة.

ولا تعمل الكهرباء والمياه والتدفئة في كثير من الأجزاء الأخرى من البلاد أيضا، وهناك مخاوف كبيرة من ألا تعمل الخدمات الضرورية بشكل ملائم في الشهور الأكثر برودة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، أفادت أحدث تقييم استخباراتي بريطاني بأنه "من المرجح أن (روسيا) تزيل الرؤوس الحربية النووية من الصواريخ الكروز القديمة" وتطلق الصواريخ غير المسلحة على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، نقلا عن أجهزة الاستخبارات، إن استخدام هذه الأسلحة يشير إلى "مستوى نفاد المخزون الروسي للأسلحة طويلة المدى".

وأضافت لندن أن الصواريخ غير المسلحة وحدها لن تسبب أضرارا كبيرة ولكنها يمكن أن تكون بمثابة تشتيت الدفاعات الصاروخية الأوكرانية.

وفيما تتخطى الحرب حاجز التسعة أشهر، تتجنب روسيا هجوما أوكرانيا مضادا اشتد في الشهور الأخيرة.

ومنذ بداية الحرب في نهاية فبراير، تنشر وزارة الدفاع البريطانية معلومات استخباراتية يوميا عن مسار الحرب في أوكرانيا.

وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل.