رئيسا حكومتي بولندا وليتوانيا يتعهدان بتقديم الدعم خلال زيارتهما لأوكرانيا

أكد رئيسا حكومتي بولندا وليتوانيا دعمهما لمعركة أوكرانيا ضد الغزو الروسي في اجتماع مع نظيرهما الأوكراني دينيس شميهال.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في الاجتماع في كييف: "هذه الحرب يمكن أن يكون لها نتيجة واحدة فقط: إما أن تفوز أوكرانيا أو تخسر أوروبا بأكملها"، وفقا لوكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي).

وكتبت رئيسة حكومة ليتوانيا ، إنجريدا سيمونيته، على تويتر بعد الاجتماع: "دعمنا لأوكرانيا يجب أن يستمر وسيستمر حتى انتصارنا".

وتم تنظيم الزيارتين لرئيسي حكومتي البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالتزامن مع الإحياء الرسمي لذكرى هولودومور، وهي مجاعة من صنع الإنسان في أوكرانيا السوفيتية، قبل 90 عاما.