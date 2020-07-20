الدفاع الروسية: توجد أوراق تثبت أن أمريكا عملت على مسببات الأمراض في معامل أوكرانية

قال رئيس قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية في وزارة الدفاع الروسية، الليفتنانت جنرال إيجور كيريلوف، توجد أوراق تثبت أن أمريكا عملت على مسببات الأمراض في معامل أوكرانية.

وأوضح كيريلوف -في تصريحات صحيفة، أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم السبت، وقبل المؤتمر التاسع لمراجعة اتفاقية الأسلحة البيولوجية، الذي سيعقد خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري وحتى 16 ديسمبر المقبل في جنيف - أن الأوراق التي أتيحت لوزارة الدفاع الروسية كشفت عن التعاون بين كييف وواشنطن، فضلاً عن محاولات السيطرة على مسببات الأمراض في المختبرات الأوكرانية.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية أخفت أنشطة وكالة الحد من التهديدات الدفاعية عن الأمريكيين، وحذفت المعلومات المتعلقة بنتائج البحث التي تم الحصول عليها في أوكرانيا من تقاريرهم.

وقال كيريلوف: "تشير الأوراق التي تم الكشف عنها مرة أخرى إلى تعاون كييف وواشنطن، فضلاً عن محاولات السيطرة على مسببات الأمراض في المختبرات الأوكرانية من خلال تثبيت نظام "أرشفة الصور والاتصالات"، وهي تقنية تصوير طبي توفر تخزينا اقتصاديا وسهولة الوصول إلى الصور، والذي تم توفير أجزاء منه لأوكرانيا تحت شعار "ممتلكات الحكومة الأمريكية".

وأضاف"هذا يتوافق مع المواد الموجودة في حوزتنا، والتي تشمل بطاقة تسجيل المشروع ووثائق العقد المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد الأوكرانية".

وأشار إلى أن نظام "أرشفة الصور والاتصالات" جعل من الممكن لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن تتبع في الوقت الحقيقي مكان وجود مسببات الأمراض شديدة الخطورة واستخدامه في المختبرات في جميع أنحاء العالم، والوصول إلى نتائج "التجارب الغامضة أخلاقيا وقانونيا".

وقال " إنه تم إخفاء أنشطة وكالة الحد من التهديدات الدفاعية بعناية، بما في ذلك عن الأمريكيين أنفسهم وبالتالي ، في 10 نوفمبر، تم الحصول على وثيقة من 345 صفحة تتعلق بتمويل شركة "بلاك اند فيتش" وأنشطتها في أوكرانيا".

وأضاف كيريلوف أن استراتيجية وكالة الحد من التهديدات الدفاعية المحدثة حتى عام 2027 تقر صراحة بدورها المزدوج، والذي لا يشمل فقط توفير الحماية، ولكن أيضًا تقديم الدعم القتالي للوحدات العسكرية.

ووفقا للقائد الروسي، فإنه بموجب هذه الاستراتيجية ، فإن إحدى مهام الوكالة الأمريكية ذات الأولوية هي ضمان التفوق العسكري للقوات الأمريكية على العدو.