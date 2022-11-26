وزير خارجية النمسا: استخدام الجوع كسلاح لا مكان له بالعالم

أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، اليوم السبت، أن استخدام الجوع كسلاح لا مكان له في هذا العالم، مشيرا إلى استمرار دعم النمسا لمبادرة "حبوب من أوكرانيا"، حيث تعهدت بتقديم 8ر3 مليون يورو لتوصيل الحبوب الأوكرانية للمحتاجين في إثيوبيا والسودان.

وقال شالينبرج -في تصريح له اليوم- إن النمسا سوف تقدم 8ر3 مليون يورو إضافية حتى يتمكن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من توصيل الحبوب الأوكرانية إلى أفقر دول العالم.

وأضاف الوزير أنه بعد 276 يومًا على اندلاع الحرب ضد أوكرانيا تواصل روسيا استخدام الجوع والطاقة بشكل ساخر كأسلحة ضد الشعب الأوكراني والعالم، لافتا إلى تسبب تسعة أشهر من الهجمات الصاروخية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في معاناة بشرية لا توصف ودمارًا تامًا في أوكرانيا كما تهدد الحرب الروسية بإغراق الملايين من أكثر الفئات ضعفاً في العالم في براثن الفقر والجوع والديون.